В Самарской области завели дело на мужчину, угрожавшего матери топором

26-летний житель Исаклинского района, находясь в нетрезвом состоянии, угрожал собственной матери убийством, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
В апреле в полицию Исаклинского района обратилась 47-летняя местная жительница и попросила привлечь к ответственности своего сына. По словам женщины, молодой человек, будучи пьяным, требовал ключи от машины и деньги на спиртное. После отказа он начал угрожать матери убийством, замахиваясь топором.
Женщина успела убежать и спрятаться в сарае, откуда позвонила в полицию. Полицейские прибыли на место, проверили безопасность заявительницы, опросили ее и соседей. Подозреваемый, который ранее уже имел проблемы с законом за причинение вреда здоровью, признал свою вину. Он раскаялся и объяснил, что не смог сдержать эмоции из-за алкогольного опьянения.
По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. В настоящее время отдел дознания ОМВД России по Исаклинскому району продолжает выяснение всех обстоятельств произошедшего.
