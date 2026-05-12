Суд обязал чиновников продать предпринимателю участок под турбазой В Самаре жильцы многоквартирного дома добились перерасчета платы за ЖКХ на полмиллиона рублей Стали известны подробности предстоящего суда по резонансному делу об убийстве экс-мэра Самары Экс-глава ТФОМС Владислав Романов не смог обжаловать возбуждение уголовного дела На Обводном шоссе Тольятти погиб автомобилист

Происшествия

Родители юных "зацеперов" в Самаре привлечены к ответственности

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарские полицейские выявили в Интернете видео, где два подростка передвигаются снаружи трамвая, зацепившись за заднюю часть вагона.

Нарушителями оказались 13-летние учащиеся одной из школ Промышленного района Самары. Ранее ребята не состояли на учете в полиции.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Подростков вместе с родителями пригласили в отдел полиции. "Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели с юношами профилактическую беседу о недопустимости подобных действий, разъяснили опасность "зацепинга", а также напомнили об административной и уголовной ответственности за правонарушения, угрожающие безопасности движения", - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Родителям выписали штраф за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Материалы дела переданы в районную комиссию по делам несовершеннолетних.

Последние комментарии

Алена Казакова 22 апреля 2026 12:45 Пожилого водителя такси избил самарский "байкер"

Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

