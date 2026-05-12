Родители юных "зацеперов" в Самаре привлечены к ответственности

Самарские полицейские выявили в Интернете видео, где два подростка передвигаются снаружи трамвая, зацепившись за заднюю часть вагона.

Нарушителями оказались 13-летние учащиеся одной из школ Промышленного района Самары. Ранее ребята не состояли на учете в полиции.

Подростков вместе с родителями пригласили в отдел полиции. "Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели с юношами профилактическую беседу о недопустимости подобных действий, разъяснили опасность "зацепинга", а также напомнили об административной и уголовной ответственности за правонарушения, угрожающие безопасности движения", - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Родителям выписали штраф за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Материалы дела переданы в районную комиссию по делам несовершеннолетних.