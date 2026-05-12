Родители юных "зацеперов" в Самаре привлечены к ответственности

Самарские полицейские выявили в Интернете видео, где два подростка передвигаются снаружи трамвая, зацепившись за заднюю часть вагона.
Нарушителями оказались 13-летние учащиеся одной из школ Промышленного района Самары. Ранее ребята не состояли на учете в полиции.
Подростков вместе с родителями пригласили в отдел полиции. "Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели с юношами профилактическую беседу о недопустимости подобных действий, разъяснили опасность "зацепинга", а также напомнили об административной и уголовной ответственности за правонарушения, угрожающие безопасности движения", - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Родителям выписали штраф за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Материалы дела переданы в районную комиссию по делам несовершеннолетних.
Последние комментарии
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц