На самарской трассе женщина на Daewoo Matiz отправила в кювет Lada Vesta

В четверг, 7 мая, в Кинель‑Черкасском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 9:55 на трассе "Урал - Муханово - Садгород" автомобиль Daewoo Matiz под управлением 44-летней женщины не уступил дорогу Lada Vesta, пользовавшейся преимуществом в движении. После столкновения отечественная легковушка съехала в кювет.

В результате аварии 40-летняя пассажирка Daewoo госпитализирована, двое детей (мальчики 13 и 5 лет) осмотрены медиками на месте.

На месте работали полицейские и пожарные‑спасатели ПСО 39.