В Самаре в ДТП пострадал водитель мопеда

В субботу, 2 мая, в Советском районе Самары автомобиль Datsun столкнулся с мопедом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГАИ, в 10:35 напротив дома №93 "а" по ул. Советской Армии при осуществлении маневра поворота, в нарушении горизонтальной разметки 1.3, водитель легковушки не уступил дорогу мопеду Storm Indigo и столкнулся с ним.

Пострадавший 24-летний водитель мопеда доставлен в больницу, госпитализирован.