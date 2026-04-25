В Октябрьске пострадали водитель и пассажир съехавшего в кювет Renault Logan

В пятницу, 24 апреля, на ул. Пионерская, спуск Совхоз, в Октябрьске автомобиль Renault Logan опрокинулся в кювет, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Информация о ДТП поступила в пожарно-спасательный отряд №37 в 20:05. Пожарные выполнили работы по отключению АКБ и перекрытию газового баллона в автомобиле.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля, их госпитализировали в ЦГБ города Сызрани.