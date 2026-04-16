Тройное ДТП с погибшим произошло в Ставропольском районе

В четверг, 16 апреля, в Ставропольском районе Самарской области произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.

Авария произошла в 12:10 на 15‑м км автодороги "Тольятти — Димитровград".

По предварительным данным, 62‑летний водитель автомобиля Lada Granta допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi ASX под управлением 69‑летнего мужчины. В результате удара Lada Granta отбросило на автомобиль Exeed, которым управлял 49‑летний водитель, двигавшийся в попутном направлении.

В результате аварии водитель Lada Granta скончался на месте до прибытия скорой помощи. Водитель Mitsubishi ASX и его 69‑летняя пассажирка госпитализированы.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.