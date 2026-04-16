Тройное ДТП с погибшим произошло в Ставропольском районе

В четверг, 16 апреля, в Ставропольском районе Самарской области произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.
Авария произошла в 12:10 на 15‑м км автодороги "Тольятти — Димитровград".
По предварительным данным, 62‑летний водитель автомобиля Lada Granta допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi ASX под управлением 69‑летнего мужчины. В результате удара Lada Granta отбросило на автомобиль Exeed, которым управлял 49‑летний водитель, двигавшийся в попутном направлении.
В результате аварии водитель Lada Granta скончался на месте до прибытия скорой помощи. Водитель Mitsubishi ASX и его 69‑летняя пассажирка госпитализированы.
Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
