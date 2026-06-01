В Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с тремя погибшими, среди которых двое детей

В понедельник, 1 июня, в Сергиевском районе Самарской области произошло серьезное ДТП с жертвами. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Авария случилась возле с. Черновка. Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля — Hyundai Solaris и Mitsubishi Lancer.
По предварительным данным, в результате столкновения три человека погибли, среди них — двое детей (8 и 10 лет). Еще трое участников ДТП получили травмы.
Полицейские продолжают работать на месте, выясняя все обстоятельства случившегося.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!