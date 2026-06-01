Туристический бренд Самарской области создадут с участием экспертов и жителей региона

Самарская область приступает к разработке туристического брендбука — масштабного проекта по формированию визуальной и смысловой идентичности региона.

Задача амбициозная — найти и выразить то, что делает Самарскую область уникальной: ее природные ландшафты, многонациональную культуру, богатую историю и динамичную современность.

За работу взялась междисциплинарная команда АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области", которую поддерживает министерство градостроительной политики региона. В команду вошли исследователи, аналитики, дизайнеры и другие профильные эксперты.

В рамках проекта пройдет серия семинаров в разных муниципалитетах. Первый из них запланирован на четверг 4 июня в Тольятти (с 11:00 до 13:00).

В обсуждении примут участие представители Минтуризма, эксперты в области культуры, краеведы, молодежь, предприниматели и активисты из Тольятти и Ставропольского района. Вместе они проанализируют первые наработки и определят, каким должен быть визуальный язык Самарской области, понятный и привлекательный для туристов.