Туристический бренд Самарской области создадут с участием экспертов и жителей региона

ТОЛЬЯТТИ. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская область приступает к разработке туристического брендбука — масштабного проекта по формированию визуальной и смысловой идентичности региона.

Фото: Анна Вырина

Задача амбициозная — найти и выразить то, что делает Самарскую область уникальной: ее природные ландшафты, многонациональную культуру, богатую историю и динамичную современность.

За работу взялась междисциплинарная команда АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области", которую поддерживает министерство градостроительной политики региона. В команду вошли исследователи, аналитики, дизайнеры и другие профильные эксперты.

В рамках проекта пройдет серия семинаров в разных муниципалитетах. Первый из них запланирован на четверг 4 июня в Тольятти (с 11:00 до 13:00).

В обсуждении примут участие представители Минтуризма, эксперты в области культуры, краеведы, молодежь, предприниматели и активисты из Тольятти и Ставропольского района. Вместе они проанализируют первые наработки и определят, каким должен быть визуальный язык Самарской области, понятный и привлекательный для туристов.

Место проведения: г. Тольятти, Автозаводский район, 6 квартал, бульвар
Королёва, 16, зал на 2 этаже.

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

