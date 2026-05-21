Команда Самарской области завоевала первые места в двух номинациях отборочного этапа конкурса авторской песни "Музыка сердец" на "Туриаде"

Команда Самарской области завоевала первые места в двух номинациях отборочного этапа конкурса авторской песни "Музыка сердец" на "Туриаде"

ХВАЛЫНСК. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Хвалынске развернулись масштабные состязания в рамках спортивно-туристского лагеря ПФО "Туриада", где команда Самарской области, насчитывающая 45 участников, демонстрирует свои силы в самых разных направлениях — от спортивного до познавательного туризма.

Фото: соцсети Спортивно-туристского лагеря ПФО "Туриада"

Уже прошел отборочный этап конкурса авторской песни "Музыка сердец". Самарская команда проявила себя особенно ярко, завоевав первые места в двух ключевых номинациях: "Полный автор" и "Исполнительское мастерство". Этот успех обеспечил ей выход в финал по данному творческому направлению.

"От всей души желаю сборной Самарской области новых ярких достижений, вдохновения и удачи в финале "Туриады"! Уверена, что наши участники покажут достойные результаты и внесут весомый вклад в развитие туристско-спортивного движения региона. Пусть этот опыт станет для них отправной точкой к большим победам и открытиям", — напутствовала команду министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Перед поездкой в Хвалынск в Самарской области прошёл региональный этап "Туриады" по познавательному туризму. В отборе приняли участие более 20 студентов из высших и средних учебных заведений. По итогам испытаний были определены 5 лучших кандидатов, которые и вошли в состав команды. Перед финалом ребята прошли интенсивную подготовку: изучали основы разработки туристических маршрутов, оттачивали навыки для интеллектуальной игры и музыкальных выступлений под руководством ведущих специалистов туристической отрасли. Сегодня они с честью представляют Самарскую область на уровне Приволжского федерального округа.

"Туриада" проходит под патронажем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В этом году мероприятие объединило сильнейших спортсменов и туристов уже в 13-й раз.

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

