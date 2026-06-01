В Самаре спустя 20 лет вынесен приговор мужчине, убившему предпринимателя на рынке

Самарский суд вынес приговор мужчине, виновному в убийстве предпринимателя, совершенном в 2003 году.

Трагедия произошла в октябре 2003 г. на одном из торговых рынков Советского района. Подсудимый потребовал от бизнесмена денег за обеспечение безопасности его торговли. Получив отказ, злоумышленник выстрелил в ногу потерпевшего из карабина "Сайга-12К", а затем ударил его прикладом по голове.

От полученной черепно-мозговой травмы потерпевший позже скончался в больнице.

Суд признал обвиняемого виновным в убийстве, сопряженном с вымогательством. "С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — информировали в прокуратуре Самарской области.