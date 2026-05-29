Двух жителей Самары обвиняют в масштабном хищении денег у пожилых людей

Двое мужчин, обвиняемых в 14 эпизодах мошенничества, предстанут перед судом, сообщает прокуратура Самарской области.

В феврале 2025 г. фигуранты, по версии следствия, действуя в составе организованной преступной группы, выступали курьерами: они забирали деньги у пожилых людей, обманутых дистанционными аферистами.

"Жертвами преступлений стали 14 жителей Самарской области. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 16 млн 255 тыс. рублей", — прокомментировали в ведомстве.

У подозреваемых изъяли наличные средства и вещи, принадлежавшие двум потерпевшим, на общую сумму более 1 млн рублей; эти деньги вернули владельцам. Кроме того, под арест попали банковские счета и имущество обвиняемых и их родственников на сумму 18 млн рублей.

Потерпевшими по уголовному делу самостоятельно заявлены гражданские иски.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд. В отношении других участников группы расследование продолжается отдельно.