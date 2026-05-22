В Самаре мужчина хотел "купить" гражданство для знакомой, а получил срок

В четверг, 21 мая, Советский районный суд Самары признал мужчину виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу в значительном размере, сообщается на сайте суда.

Установлено, что подсудимый по фамилии Шехов предложил подполковнику полиции, начальнику отдела по вопросам гражданства, взятку в размере 150 тыс. рублей. Взятка предназначалась за незаконное содействие в получении гражданства РФ для знакомой подсудимого без принесения Присяги гражданина РФ.

Преступление было пресечено сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Самаре в служебном кабинете должностного лица.

Фигуранту назначено наказание: 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 450 тыс. руб. в доход государства.

Обвиняемый взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.