Дело экс-министра транспорта Пивкина рассмотрят в кассации в июне

Главу министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области обвиняли в том, что он мешал работать подрядчику в интересах "своих" фирм.

Судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции Марат Асфандияров назначил на утро 11 июня заседание по жалобе на приговор Ивана Пивкина. Жалобу подавали адвокаты теперь уже бывшего министра Вячеслав Яблоков и Светлана Крючкова. Третьим лицом в процессе значится представитель ПАО "Дорисс" Люция Сафина.

Напомним, сначала Пивкина обвиняли в превышении полномочий. Представитель потерпевшего, гендиректор ПАО "Дорисс" (Чебоксары) Люция Сафина рассказала, что в 2024 г. предприятие, которым она руководит, выиграло госконтракт на строительство дороги Самара — Новокуйбышевск стоимостью 1,2 млрд рублей. Но из-за вмешательства Пивкина предприятие осталось с упущенной прибылью 30 млн рублей. По мнению женщины, Пивкин "перекрыл кислород" чувашской фирме в интересах "своих" компаний: запретил местным владельцам земель сдавать им в аренду участок для установки мобильного завода по изготовлению асфальтобетонной смеси, а также продавать им эту смесь. Тогда ПАО было вынуждено отдать долю контракта компаниям "Амонд" и "Самарадортранссигнал".

Сам Пивкин вину не признавал. Суд Октябрьского района Самары признал его виновным по ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") и приговорил к штрафу 480 тыс. рублей. Кроме того, ему на три года запретили занимать определенные должности. При этом Пивкина освободили от уплаты штрафа и сразу отпустили из-под стражи.

Приговор был обжалован сторонами в апелляционной инстанции. Там действия экс-министра переквалифицировали на п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное из личной заинтересованности") и назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности. Пивкина взяли под стражу в зале суда.