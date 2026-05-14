Уголовное дело бывшего замначальника ОРЧ СБ ГУ МВД Мадова могут направить в суд в мае

Уголовное дело по подозрению в коррупции теперь уже бывшего замначальника ОРЧ СБ ГУ МВД по Самарской области Евгения Мадова и его предполагаемого подельника Раиля Бадертдинова могут в ближайшие дни направить в суд. Об этом сообщили источники Волга Ньюс.

Предполагается, что в суд может сначала уйти дело Мадова и Бадертдинова, а материал в отношении третьего возможного подельника, Романа Мартынова, пока продолжат расследовать. Мартынова задержали позже, некоторое время он был в розыске.

Напомним, все началось с того, что на замначальника ОРЧ СБ ГУ МВД по Самарской области Евгения Мадова некоторый период времени в разные правоохранительные структуры поступали жалобы от жителей Гавриловой Поляны. Позже было возбуждено уголовное дело о получении им взятки.

По версии следствия, с 2021 по 2022 г. двое из подозреваемых, будучи бенефициарами коммерческих организаций, занимающихся перевозкой нефтепродуктов, передали, действующему на тот момент заместителю начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгению Мадову, взятку в виде земельного участка и находящегося на нем жилого дома. Имущество расположено на Гавриловой Поляне (Волжский район), и его общая стоимость по экспертизе оценивается в 14 млн рублей. Предполагалось, что дом передан за общее покровительство деятельности организаций.

Как пояснили представители следствия в заседании суда по избранию Мадову меры пресечения, предметом взятки служит, предположительно, имущество. Адвокат утверждала, что речь идет о доме, который, согласно выписке, принадлежит матери Мадова. При этом от адвоката в судебном заседании стало известно также, что взяткодателями следствие может считать Романа Мартынова и Раиля Бадертдинова.

Как отметил в суде в числе прочего представитель следствия, Бадертдинова ранее останавливали за нарушение сотрудники ГИБДД и протокол не был составлен из-за его вероятной связи с Мадовым. Бадертдинова также арестовали на период расследования. А вот Мартынова некоторое время еще искали.

Как выяснилось, учредитель ООО ЛК "Транс-Ойл" и ООО СТК "Транс-Ойл" Роман Мартынов ранее уже был судим за дачу взятки должностному лицу. Также из судебных заседаний стало известно, что Бадертдинов в последнее время перед задержанием работал менеджером по закупкам в ООО АТП "Спецтранс".