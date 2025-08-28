Бывший высокопоставленный силовик Евгений Мадов снова не смог выйти из-под ареста

Самарский областной суд рассмотрел жалобу теперь уже бывшего замначальника ОРЧ СБ ГУ МВД по Самарской области Евгения Мадова. Он пытался обжаловать свой арест.

Как сообщили журналисту Волга Ньюс в облсуде, на этой неделе Мадову отказали в изменении меры пресечения: он остался под арестом.

Напомним, на теперь уже бывшего замначальника ОРЧ СБ ГУ МВД по Самарской области Евгения Мадова и некоторый период времени поступали жалобы в разные правоохранительные структуры от жителей Гавриловой Поляны. Позже было возбуждено уголовное дело о получении им взятки. По версии следствия, с 2021 по 2022 г. двое из подозреваемых, будучи бенефициарами коммерческих организаций, занимающихся перевозкой нефтепродуктов, передали действующему на тот момент заместителю начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгению Мадову взятку в виде земельного участка и находящегося на нем жилого дома. Имущество расположено на Гавриловой Поляне в Волжском районе. Общую стоимость следователи оценили не менее чем в 3,7 млн рублей. Предполагалось, что дом передан за общее покровительство деятельности организаций.

Как пояснили представители следствия в заседании суда по избранию Мадову меры пресечения, предметом взятки служит, предположительно, имущество. Адвокат утверждала, что речь идет о доме, который, согласно выписке, принадлежит матери Мадова. При этом от адвоката в судебном заседании стало также известно, что взяткодателями следствие может считать Романа Мартынова и Раиля Бадертдинова. Как отметил в числе прочего в суде представитель следствия, Бадертдинова ранее останавливали за нарушение сотрудники ГИБДД и протокол не был составлен из-за его вероятной связи с Мадовым. Бадертдинова также арестовали на период расследования. А вот Мартынов скрылся и был объявлен в розыск. Как выяснилось, учредитель ООО ЛК "Транс-Ойл" и ООО СТК "Транс-Ойл" Роман Мартынов ранее уже был судим за дачу взятки должностному лицу. Также из судебных заседаний стало известно, что Бадертдинов в последнее время официально работал менеджером по закупкам в ООО АТП "Спецтранс".

Недавно появилась информация, что у Мадова новый адвокат — Александр Паулов. Об этом сообщила в соцсетях супруга последнего.