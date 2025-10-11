На пытавшегося сохранить свой номер телефона тольяттинца оформили кредиты на 1,5 млн рублей

В Тольятти 59-летний местный житель стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Мужчине в мессенджере позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками одного из мобильных операторов, сообщили, что заканчивается договор на его номер. Чтобы продолжить обслуживание абонент должен был назвать присланный ему код. Для убедительности собеседники назвали личные данные заявителя и сказали, что скоро номер будет заблокирован и до него не смогут дозвониться родные.
Мужчина передал код из СМС-сообщения, после чего мошенники получили доступ к его личному кабинету на "Госуслугах" и оформили на тольяттинца кредиты на общую сумму более 1,5 млн рублей.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли