На пытавшегося сохранить свой номер телефона тольяттинца оформили кредиты на 1,5 млн рублей

В Тольятти 59-летний местный житель стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине в мессенджере позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками одного из мобильных операторов, сообщили, что заканчивается договор на его номер. Чтобы продолжить обслуживание абонент должен был назвать присланный ему код. Для убедительности собеседники назвали личные данные заявителя и сказали, что скоро номер будет заблокирован и до него не смогут дозвониться родные.

Мужчина передал код из СМС-сообщения, после чего мошенники получили доступ к его личному кабинету на "Госуслугах" и оформили на тольяттинца кредиты на общую сумму более 1,5 млн рублей.

