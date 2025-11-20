В Жигулевске задержали подозреваемых в похищении человека

В Жигулевске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Жигулевска обратился 27-летний местный житель. Он пояснил, что на днях вечером два парня после словесной перепалки из-за девушки затолкали его в багажник автомобиля и вывезли в лес. Там его избили и, угрожая оружием, требовали передать им 50 тысяч рублей.

Место, где находятся подозреваемые, вычислили и задержали их. Задержанными оказались ранее не судимые 18-летние студент и безработный.

"Полицейские продолжают проводить оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отмечается в сообщении.