Жительница Самары прописала в своей комнате 12 мигрантов

В Промышленном районе ранее не судимая 42-летняя местная жительница незаконно поставила на миграционный учет более 12 иностранных граждан в своей комнате коммунальной квартиры. Женщина предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что хозяйка квартиры не собиралась предоставлять иностранцам жилье для фактического проживания и не информировала членов семьи о своих действиях.

Злоумышленница признала вину и пояснила, что услуги по постановке на учет она оказывала на безвозмездной основе.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации", направлено в суд для рассмотрения по существу.