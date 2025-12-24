Подведены итоги года движения "серебряного" добровольчества Самарской области в 2025 году

Форум "серебряных" добровольцев Самарской области собрал 500 человек — добровольцев, координаторов, активистов и лидеров отрядов "серебряного" добровольчества из 37 муниципальных образований Самарской области.

В рамках форума координаторы и добровольцы организовали выставку достижений муниципальных отрядов, где презентовали социальные активности: выставку "Тыл фронту", "Помощь бойцам СВО", выставки картин "Волшебство на кончиках пальцев", "Петельки добра", "Текстурная живопись", театральный клуб "Жар птица", "Игрушки в скульптурной технике". Также прошли мастер-классы: "Плетение браслетов выживания", "Изготовление спичек длительного горения для СВО", "Чебурашка из фетра", "Занятие с реабилитационными наборами", "Подкова — талисман солдату" и др.

Ключевым событием стала торжественная церемония награждения. Здесь были отмечены лидеры регионального рейтинга отрядов "серебряных" волонтеров, всероссийской акции "Красная Гвоздика", победители областного конкурса достижений "серебряных" добровольцев, фото-конкурса "Добро в объективе", конкурса мини-гратов "Добро Серебро". Пять муниципальных отрядов награждены за "Помощь участникам СВО".

Благодарственные письма губернатора Самарской области вручил врио заместителя губернатора Самарской области Александр Фетисов.

"Благодарю за высокую награду! Мне уже 83 года и очень здорово, что я тоже могу быть полезной обществу и продолжать помогать как на больших событийных, всероссийских мероприятиях, так и в родной библиотеке для детей-читателей № 25 Кировского района Самары. Стараюсь личным примером показать детям любовь к родной земле, к добрым делам", — рассказала Наталья Пудова, волонтер Добро.Центра "Молоды Душой" Самарской области.

Поздравил "серебряных" добровольцев врио министра молодежной политики Самарской области Владимир Усов, который поблагодарил "серебряных" волонтеров за активное участие и любовь к добровольчеству.

"Сегодня для добровольцев Самарской области устроили такой большой праздник. А мы счастливы вдвойне: наш добровольческий отряд "Добрые сердца" из Шенталы стал лидером Регионального рейтинга. Мы давно шли к такому результату и благодарим Центр социальных проектов, что наши старания оценили. Будем и дальше делать добрые дела на родной земле!" — сказала координатор отряда Нина Юрьевна Власова из м. р. Шенталинский.

Герой Российской Федерации, участник СВО Андрей Валерьевич Ерёмин вручил особые памятные награды тем, кто внес значительный вклад в помощь участниками специальной военной операции и их семьям.

"Вот уже 3 года подряд наш отряд "Белые журавли" из Ставропольского района активно помогает бойцам СВО. Сегодня на Форуме добровольцев мы представили выставку "Тыл фронту", где показали и рассказали какую помощь оказываем с самого начала СВО, как организовали штаб по пошиву изделий в селе Русская Борковка. Мы и сейчас непрерывно шьем, вяжем, готовим для наших защитников. Совместными усилиями с района организовали 89 конвоев гуманитарной помощи. Благодарю всех своих причастных добровольцев за помощь", — подчеркнула координатор отряда Галина Александровна Мошнинова.

"Серебряные" волонтёры в муниципалитетах региона стали самыми активными участниками Всероссийской акции "Красная Гвоздика" в 2025 году и других социальных проектов в поддержку различных благополучателей.

С 2020 года более 50 социальных проектов "серебряных" волонтеров Самарской области получили поддержку Фонда президентских грантов. В 2025 году проекты "серебряных" волонтеров были реализованы при поддержке Правительства Самарской области и ООО "Газпром трансгаз Самара".

"Нас сегодня наградили в 4-х блоках, это особо почетно — это значит мы на правильном пути, и делаем большую работу во благо многим людям. Благодарим за возможность делиться и масштабировать свой опыт, сегодня мы презентовали наш проект "Браслет выживания", который был поддержан ООО "Газпром трансгаз Самара", — рассказала Надежда Петровна Корнева из отряда "Добро Серебро" Кинеля.

Украсили форум яркие номера, подготовленные отрядами "серебряных" добровольцев при которых организованы творческие коллективы: танцевальный класс "Виктория" (Самара) и народный хор русской песни "Ивушка" (м.р. Кошкинский).

Форум организован СРМОО "Центр социальных проектов" — Добро.Центр "Молоды Душой" Самарской области.

"Благодарим всех добровольцев Самарской области за большой труд, за добрые дела и за любовь к добровольчеству. Желаем успехов в новых добрых делах и творческой энергии!", — сказал в завершении исполнительный директор СРМОО "Центр социальных проектов", руководитель Добро.Центра "Молоды Душой" Самарской области Сергей Андриянов.