Бойцы студенческих отрядов региона впервые будут работать на АвтоВАЗе

12 января стартует работа зимнего межрегионального трудового проекта на территории производства акционерного общества АвтоВАЗ в Тольятти. В проекте примут участие более 80 бойцов из студенческих отрядов Самарской области, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа, Кемеровской области (Кузбасс). Молодые люди будут задействованы на нескольких должностях: сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки, слесарь механосборочных работ, маляр.
"У Российских студенческих отрядов накоплен успешный опыт взаимодействия с крупнейшими промышленниками нашей страны, в том числе с КамАЗом и предприятиями ОСК. Мы в движении хорошо понимаем, какой серьезный запрос на рабочие кадры существует сегодня. Расширение числа наших партнеров, подключение такого флагмана, как АвтоВАЗ, — лучшее подтверждение того, что мы движемся верным путем. РСО для работодателя — это не просто закрытие сезонных потребностей, а кадровый резерв и возможность воспитать своих будущих штатных специалистов", — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.
Помимо работы для участников проекта будут организованы творческие и спортивные мероприятия, добровольческие выезды в рамках Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО", социально-полезная деятельность и встречи с представителями Российских студенческих отрядов.
Последние комментарии
