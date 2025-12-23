16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские врачи провели уникальную операцию, сохранившую руку участнику СВО В медучреждения Самарской области переданы 25 новых автомобилей скорой помощи Бойцы студенческих отрядов региона впервые будут работать на АвтоВАЗе В Самаре подвели итоги областного конкурса "Детский сад года — 2025" Артур Емельянов: "Русский воин: мы должны им гордиться, а враги – бояться"

Общество

Бойцы студенческих отрядов региона впервые будут работать на АвтоВАЗе

ТОЛЬЯТТИ. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

12 января стартует работа зимнего межрегионального трудового проекта на территории производства акционерного общества АвтоВАЗ в Тольятти. В проекте примут участие более 80 бойцов из студенческих отрядов Самарской области, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа, Кемеровской области (Кузбасс). Молодые люди будут задействованы на нескольких должностях: сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки, слесарь механосборочных работ, маляр.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

"У Российских студенческих отрядов накоплен успешный опыт взаимодействия с крупнейшими промышленниками нашей страны, в том числе с КамАЗом и предприятиями ОСК. Мы в движении хорошо понимаем, какой серьезный запрос на рабочие кадры существует сегодня. Расширение числа наших партнеров, подключение такого флагмана, как АвтоВАЗ, — лучшее подтверждение того, что мы движемся верным путем. РСО для работодателя — это не просто закрытие сезонных потребностей, а кадровый резерв и возможность воспитать своих будущих штатных специалистов", — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

Помимо работы для участников проекта будут организованы творческие и спортивные мероприятия, добровольческие выезды в рамках Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО", социально-полезная деятельность и встречи с представителями Российских студенческих отрядов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4