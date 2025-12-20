Стало известно, какие дороги в Самаре реконструируют к 2030 году

Мэрия Самары обновляет муниципальную программу "Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения" на 2022-2030 годы". В опубликованном проекте программы раскрывается, какие дороги ожидает реконструкция в 2028-2030 годах.
В частности, планируется реконструировать Ракитовское шоссе на участке от Московского шоссе до ул. Магистральной. Протяженность четырехполосного участка составляет 4,1 км. Сметная стоимость проекта - 1,15 млрд рублей.
Впрочем, работы, вероятно, пройдут раньше. Губернатор Вячеслав Федорищев в ходе "прямой линии" 5 декабря сообщил, что начало реконструкции запланировано на 2027 год: "В 2026 году подготовим проектно-сметную документацию на все шоссе и мост (причем по одному из объектов проектная документация старая, ее нужно обновлять) и в 2027 году начнем работы".
Вторым финансово емким проектом является реконструкция ул. Мичурина. Здесь на участок в 1,4 км планируют выделить 1,2 млрд рублей. Предполагается, что обновленная ул. Мичурина выйдет на ул. Авроры, которую планируется продлить до Ново-Садовой.
Также в планах - обновление автомобильной дороги по ул. Белорусской в Куйбышевском районе. На участок в 3,7 км закладывают 528 млн рублей.
225 млн руб. потребуется на строительство подъездной дороги к индустриальному парку "Самара" протяженностью 2,25 км. Напомним, технопарк будет расположен за ТЦ "Мега" между Крутыми Ключами и поселком Козелки, восточнее ж/д станции "Шведская слобода". Резидентов он должен принять в 2026-2027 годах.
120 млн руб. власти планируют выделить на реконструкцию участка дороги в 810 м по ул. Киевской.
В проекте также - строительство участка ул. Ставропольской от ул. Советской Армии до ул. 22-го Партсъезда. Здесь вдоль трамвайных путей проходит грунтовая дорога. 800 метров дороги обойдется в 119 млн рублей.
На реконструкцию Северо-Восточной магистрали от ул. Ново-Садовой до Автобусного проезда протяженностью 580 м закладывается 89 млн рублей.
Еще 45,5 млн руб. запланировано на строительство 320 м дороги по ул. Чернореченской от ул. Клинической до ул. Владимирской.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.