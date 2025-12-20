16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стало известно расписание самарских электричек на новогодние праздники Стало известно, какие дороги в Самаре реконструируют к 2030 году В Самаре ограничат движение по ул. Куйбышева На реконструкцию ул. Мичурина в Самаре потребуется 1,2 млрд рублей Самарчанка не смогла вернуть себе квартиру по "схеме Долиной"

Общество

Стало известно, какие дороги в Самаре реконструируют к 2030 году

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары обновляет муниципальную программу "Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения" на 2022-2030 годы". В опубликованном проекте программы раскрывается, какие дороги ожидает реконструкция в 2028-2030 годах.

Фото: Юлия Зиганшина

В частности, планируется реконструировать Ракитовское шоссе на участке от Московского шоссе до ул. Магистральной. Протяженность четырехполосного участка составляет 4,1 км. Сметная стоимость проекта - 1,15 млрд рублей.

Впрочем, работы, вероятно, пройдут раньше. Губернатор Вячеслав Федорищев в ходе "прямой линии" 5 декабря сообщил, что начало реконструкции запланировано на 2027 год: "В 2026 году подготовим проектно-сметную документацию на все шоссе и мост (причем по одному из объектов проектная документация старая, ее нужно обновлять) и в 2027 году начнем работы".

Вторым финансово емким проектом является реконструкция ул. Мичурина. Здесь на участок в 1,4 км планируют выделить 1,2 млрд рублей. Предполагается, что обновленная ул. Мичурина выйдет на ул. Авроры, которую планируется продлить до Ново-Садовой.

Также в планах - обновление автомобильной дороги по ул. Белорусской в Куйбышевском районе. На участок в 3,7 км закладывают 528 млн рублей.

225 млн руб. потребуется на строительство подъездной дороги к индустриальному парку "Самара" протяженностью 2,25 км. Напомним, технопарк будет расположен за ТЦ "Мега" между Крутыми Ключами и поселком Козелки, восточнее ж/д станции "Шведская слобода". Резидентов он должен принять в 2026-2027 годах.

120 млн руб. власти планируют выделить на реконструкцию участка дороги в 810 м по ул. Киевской. 

В проекте также - строительство участка ул. Ставропольской от ул. Советской Армии до ул. 22-го Партсъезда. Здесь вдоль трамвайных путей проходит грунтовая дорога. 800 метров дороги обойдется в 119 млн рублей. 

На реконструкцию Северо-Восточной магистрали от ул. Ново-Садовой до Автобусного проезда протяженностью 580 м закладывается 89 млн рублей. 

Еще 45,5 млн руб. запланировано на строительство 320 м дороги по ул. Чернореченской от ул. Клинической до ул. Владимирской.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4