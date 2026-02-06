16+
К воскресенью в Самарской области потеплеет до - 5°C

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области в выходные ожидается незначительное потепление, сообщили в Приволжском УГМС.

Фото: Александра Белова

В пятницу, 6 февраля, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, южный, 4…9 м/с. Температура воздуха -11…-13 °C.

В субботу, 7 числа, в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы -15…-20 °C, местами до -25°C, днем выпадет небольшой снег, воздух "прогреется" до -10…-15 °C.

8 февраля в Самарской области ожидается облачная погода, выпадет небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -10…-15 °C, в дневные часы-5…-10 °C.

В понедельник, 9 февраля, по прогнозам снег, слабая метель. Ветер северный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться в пределах -10…-15 °C.

