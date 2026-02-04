16+
Общество

В Самаре увеличат стоимость похорон

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мэрия Самары планирует проиндексировать стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Проект постановления сейчас проходит процедуру согласования.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

В документе указано, что новая стоимость услуг определена с учетом коэффициента индексации, установленного постановлением Правительства РФ и расчетов специализированной службы по вопросам похоронного дела. Действие тарифов предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2026 года.

Общая стоимость услуг по погребению увеличится с 9165 до 9 678 рублей. Подробнее — в таблице: 

Вид услуг по погребению

Тариф, руб.

Оформление документов, необходимых для погребения

Бесплатно

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения

2 295,10

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

1 090,00

Погребение

6 293,53

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению

9 678,63

Гарантированный перечень услуг по погребению оказывает специализированная служба по вопросам похоронного дела. В Самаре это ООО "Спецкомбинат ритуальных услуг", учредителем которого является администрация города. Организация бесплатно оказывает гражданам вышеперечисленные услуги, а впоследствии на основе утвержденных тарифов получает возмещение из Фонда пенсионного и социального страхования РФ, федерального или регионального бюджетов.

Что касается частных ритуальных агентств, то они оказывают услуги по погребению граждан по правилам свободного рынка. То есть стоимость услуг устанавливают самостоятельно. Место для захоронения человека должны предоставлять бесплатно.

Гид потребителя

