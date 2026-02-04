Самарская область представила коллегам из других регионов модель успешной модернизации службы занятости

Кадровый центр "Работа России" Самарской области провел практический семинар и День открытых дверей для представителей 29 регионов — будущих участников модернизации. Выступив в роли эксперта, Самарский регион, который одним из первых в стране завершил этот путь и стабильно входит в топ федерального рейтинга качества, раскрыл коллегам проверенную формулу успеха, доказавшую свою эффективность за три года работы в новом формате.

Семинар начался с экскурсии, где гости увидели наглядный результат внедрения единых стандартов: современные пространства в фирменном стиле и клиентоориентированную цифровую среду. Основой преобразований стала масштабная реорганизация и централизация сети, объединившая 28 территориальных центров. Это создало фундамент не только для оптимизации процессов, но и для системных инноваций.

Ключевым драйвером изменений стал переход к глубокой клиентоцентричности, где каждое решение принимается исходя из потребностей конкретных групп. Эта системная работа, которую ведет специальная рабочая группа из 103 специалистов, воплотилась в новых оригинальных сервисах, отмеченных на федеральном уровне.

В их числе — победитель всероссийского конкурса "Переезд под ключ", увеличивший приток молодых специалистов в область в 3,5 раза; комплекс мер "Работа для СВОих", занявший второе место в федеральном акселераторе; а также чат-бот "Василий", клубы для целевых аудиторий и сервисы арт-терапии. Особый интерес вызывает практика проведения кейс-чемпионатов, в рамках которых команды специалистов в режиме мозгового штурма создают новые продукты, такие как профориентационная игра в стиле градостроительного симулятора.

Для работодателей создана экосистема сервисов, включая популярную онлайн-площадку "Мое развитие" в мессенджере Телеграм для прямых эфиров с экспертами, а также возможность бесплатного размещения вакансий на hh.ru. В сфере профориентации реализуется комплексный подход: от тренинга "Выбирай профессию с умом" для школьников до тренинга "Не бойся сменить профессию" для взрослых, включая уникальную серию из 17 занятий "Выбор" по кластерам экономики региона.

Успех модернизации был бы невозможен без параллельной трансформации управления персоналом. Срок адаптации новых сотрудников удалось сократить до 2 месяцев, а текучесть кадров — в 1,5 раза, благодаря институту наставничества (148 наставников с 2023 года) и "Книге новичка". За три года 561 сотрудник прошел внешнее обучение в ведущих вузах страны, а система внутреннего оперативного обучения включает еженедельные методические дни. Оценка персонала, включая тестирование на платформе "Россия — страна возможностей", и запуск специального тренинга по профилактике выгорания позволили повысить мотивацию и объективность кадровых решений. Эффективность этой системы подтверждает и тот факт, что в 2025 году трое внутренних специалистов были назначены на руководящие должности.

Всю методологическую основу работы объединяет созданная на платформе "Битрикс" обширная "База знаний", включающая 46 формализованных сценариев мероприятий "под ключ" и более 25 инструкций и методических рекомендаций, что гарантирует единое высокое качество услуг на всей территории области. Эта система поддержания стандартов обеспечивает исполнение норматива деятельности на уровне 97,9%.

Итогом трехлетнего пути стали конкретные, измеримые результаты, выводящие регион в число лидеров: рост базы работодателей в 3,2 раза, двукратное сокращение времени закрытия вакансий и до 80% трудоустроенных участников СВО от числа обратившихся. Кадровый центр м. р. Кинель-Черкасский по итогам III квартала 2025 года был признан лидером рейтинга качества клиентского опыта среди 375 верифицированных центров РФ, а интегральный индекс клиентоцентричности Самарской области стабильно превышает 89 баллов.

"Практический семинар в Самаре наглядно доказал, что комплексная модернизация службы занятости — не бюрократическая реформа, а глубокая трансформация. Она превращает службу занятости из учреждения учёта безработицы в активного драйвера рынка труда и социально-экономического развития всего региона. Наш опыт — это готовое руководство к действию для коллег в процессе собственного преобразования", — резюмировал директор Кадрового центра "Работа России" Самарской области Александр Митюхин.