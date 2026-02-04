Авито: 90% самарцев проявляют интерес к здоровому образу жизни

9 из 10 жителей Самары интересуются улучшением здоровья и повышением продуктивности. Из них 39% только начинают смотреть в эту сторону, но 24% уже ведут здоровый образ жизни, а 29% — не только следят за питанием и физической активностью, но и используют специальные гаджеты. Чаще это молодежь 18–24 лет (31%).

Аналитики Авито узнали у жителей Самары, как они относятся к здоровым привычкам, внедряют ли их в свою жизнь и пользуются ли гаджетами для отслеживания своих физиологических показателей. Оказалось, что эта тема интересует подавляющее большинство респондентов, и у каждого четвертого есть специальные девайсы для заботы о здоровье. В среднем опрошенные тратят на них 7 тыс. рублей в год.

Мода на велнес-гаджеты

Чаще всего для отслеживания состояния организма используют умные часы (33%), умные весы (26%) и фитнес-браслеты (19%). Зумеры активно используют приложения для подсчета калорий (21%), трекеры сна (18%) и умные будильники (15%). Представители старших поколений (45+ лет) в основном пользуются тонометрами, глюкометрами и другими медицинскими приборами (45–60%).

Большинство использует гаджеты для отслеживания общего уровня активности и сжигаемых калорий (63%), измерения артериального давления (51%), а также пульса и сердечного ритма (50%). Молодежь 18–24 лет чаще смотрит на количество и качество сна (41%), состав тела — процент жира и мышц (37%) и уровень стресса (30%).

Сколько тратят и где покупают

В среднем на гаджеты и приложения для здоровья, долголетия и повышения продуктивности опрошенные тратят около 7 000 рублей в год. 13% укладываются в 5 000 рублей, 25% — в сумму от 5 000 до 10 000 рублей. Еще 6% тратят от 10 000 до 15 000, 8% — от 15 000 до 30 000, а 5% — больше 30 000 рублей.

Покупают такие девайсы обычно либо на онлайн-площадках (39%), либо в специализированных магазинах (36%). Еще 14% заказывают гаджеты для здоровья на сайтах производителей, а 10% — на платформах объявлений "с рук".

Тренд на ЗОЖ

Больше половины (54%) опрошенных признаются, что за последние несколько лет стали активнее интересоваться здоровыми привычками. Треть (33%) внедрили некоторые из них в свою жизнь, а 21% стали внимательнее и осознаннее следить за своим здоровьем в целом. А 38% ответили, что уже давно придерживаются здорового образа жизни.

Среди самых популярных полезных привычек — соблюдение режима сна и отдыха (50%). Еще 47% принимают витамины и БАДы — чаще это женщины (47%). Они же активнее следят за водным балансом (43% против 28% мужчин), питанием (36% против 30%) и чаще проходят чекапы и профилактические медосмотры (21% против 15%). Мужчины же в основном внедряют регулярные физические нагрузки (37% против 32% женщин).