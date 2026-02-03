16+
Тольяттинский застройщик не смог оспорить отзыв разрешения на превышение этажности Верфи Самарской области примут участие в национальной премии "Лодка Года 2025" В Кинеле продолжается строительство современной поликлиники На базе порта Тольятти планируется создать портово-логистический хаб Кризис стал точкой роста: как развивается рынок АСУ ТП в России

Экономика и бизнес

"Транспорт будущего" продемонстрирует свой агродрон на авиасалоне НАИС-2026

МОСКВА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Москве 4–5 февраля в МВЦ "Крокус Экспо" пройдет Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС-2026 — крупнейшая выставка, посвященная развитию гражданской авиации, аэропортовой и аэродромной инфраструктуры.

НАИС объединяет ключевых участников авиационной отрасли: представителей авиационных предприятий, федеральных и региональных органов власти, научно-исследовательских институтов, разработчиков и поставщиков высокотехнологичных решений. Авиасалон проводится в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Эффективная транспортная система".

В 2026 г. в НАИС и ДРОНТЕХ примут участие более 200 компаний из России, Республики Беларусь и Китая. Ожидается свыше 10 тыс. профессиональных посетителей.

Экспозиция НАИС и ДРОНТЕХ охватывает полный спектр решений для авиационной инфраструктуры — от систем аэродромного светосигнального и электроснабжения, средств наземного обслуживания и безопасности до цифровых платформ, биометрических технологий, беспилотных авиационных систем и робототехники.

В числе участников выставки компания "Транспорт будущего", которая продемонстрирует один из самых эффективных агродронов С-80. Для агропромышленного сектора такие технологии становятся одним из ключевых инструментов повышения производительности и устойчивости сельского хозяйства. Агродрон С-80 позволяет точно и оперативно обрабатывать большие площади, снижая расход удобрений и средств защиты растений, минимизируя влияние человеческого фактора и повышая экологичность агропроцессов. Масштаб применения, подтвержденный обработкой 170 тыс. гектаров за один сезон, демонстрирует, что беспилотные решения уже перешли из экспериментальной стадии в полноценный промышленный инструмент.

Форум НАИС/ДРОНТЕХ играет не менее значимую роль, чем сама экспозиция, и фактически формирует интеллектуальную основу всей выставки. Это ключевая профессиональная площадка для обмена знаниями, выработки отраслевых ориентиров и обсуждения практических решений, которые в ближайшие годы будут определять развитие гражданской авиации и беспилотных технологий в России.

Церемонии вручения отраслевых премий "Воздушные ворота России", RUSky Awards, а также впервые учрежденной Премии-стипендии НАИС им. Е. К. Киселя обладают особым значением для профессионального сообщества. Награды выступают инструментом публичного признания передовых практик, инновационных проектов и эффективных управленческих решений, формируя ориентиры развития и стандарты качества в отрасли, а также усиливая нематериальную мотивацию специалистов и команд.

