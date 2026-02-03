В Самаре пройдет фестиваль черно-белой фотографии

В среду, 4 февраля, в 13:00, в Доме журналиста откроется фестиваль черно-белой фотографии и выставка "Фотострелка" (12+).

Всероссийский фестиваль черно-белой фотографии открывает доступ к творчеству современных фотографов. Его цель — поиск и популяризация талантливых авторов современной фотографии, определение репрезентативной выборки работ, отражающих состояние современной российской фотографии, создание небанальных иммерсивных пространств, усиливающих эмоции от восприятия, подчеркивающих и дополняющих выставочную часть. Авторы проекта — фотохудожники Евгений Андреев (Москва) и Катерина Зеленая (Калуга).



В Самаре фестиваль "Фотострелка" будет проходить с 4 по 27 февраля. Площадкой станет самарский Дом журналиста (Самара, ул. Самарская, 179).