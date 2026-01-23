В СОУНБ расскажут о России в контексте цивилизационного подхода

В среду, 28 января, в 18:30, в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет открытая лекция "Образы России в контексте цивилизационного подхода" (16+).

Доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук СамГТУ расскажет о роли страны в историческом процессе и ее месте в общемировом культурном и политическом контексте.

Речь пойдет о тех образах России, которые сформулированы в трудах классиков цивилизационного подхода: Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, Л. Н. Гумилева, а также ряда современных авторов. Особое внимание лектор уделит предпосылкам становления русско-сибирской цивилизации и вопросам взаимоотношений России с другими культурно-историческими общностями.

Встреча пройдет в рамках просветительского проекта "Самарская губерния в лицах", приуроченного к 175-летию Самарской губернии.

Вход свободный.