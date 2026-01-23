16+
Культура

В СОУНБ расскажут о России в контексте цивилизационного подхода

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 28 января, в 18:30, в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет открытая лекция "Образы России в контексте цивилизационного подхода" (16+).

Доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук СамГТУ расскажет о роли страны в историческом процессе и ее месте в общемировом культурном и политическом контексте.

Речь пойдет о тех образах России, которые сформулированы в трудах классиков цивилизационного подхода: Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, Л. Н. Гумилева, а также ряда современных авторов. Особое внимание лектор уделит предпосылкам становления русско-сибирской цивилизации и вопросам взаимоотношений России с другими культурно-историческими общностями.

Встреча пройдет в рамках просветительского проекта "Самарская губерния в лицах", приуроченного к 175-летию Самарской губернии.
Вход свободный.

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

В Самаре завершился Всероссийский фестиваль дизайна "Свой формат"

В Самаре завершился Всероссийский фестиваль дизайна "Свой формат"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

