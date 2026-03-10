В Самаре пройдет первый международный фестиваль оперного искусства "Наследие. Опера"

С 27 марта по 19 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича пройдет первый международный фестиваль оперного искусства "Наследие. Опера", в программу которого вошли премьеры, репертуарные спектакли с участием звезд оперной сцены, круглые столы с ведущими музыкальными критиками страны, концерты камерной вокальной лирики, вокальные мастер-классы.

Идеолог и художественный руководитель фестиваля - художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича Евгений Хохлов: "Вдохновившись фестивальным наследием прошлых десятилетий, мы задумали проводить фестиваль, в котором будут сочетаться лучшие традиции театра, обретенные за последние годы творчества. Для нас особенной гордостью является тот факт, что первый международный фестиваль "Наследие. Опера" представят уроженцы Самарской губернии, ныне представляющие оперное искусство на лучших сценах мира".

Фото: театр оперы и балета

Фестиваль впервые объединит на одной сцене солистов, чьи творческие пути связаны с Самарой: тенора Михаил Губский, Валерий Макаров, Алексей Курсанов, сопрано Лидия Фридман, Екатерина Петрова, меццо-сопрано Яна Дъякова.

В Фестивале примут участие друзья нашего театра, постоянные приглашенные солисты Владислав Сулимский, Владислав Куприянов, Сергей Абабкин, ведущие солисты Большого театра Беларуси: заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова, заслуженный артист Республики Беларусь Андрей Валентий, Дмитрий Шабетя, всемирно известные исполнители - Любовь Стучевская (Италия), народный артист РСФСР Сергей Лейферкус, который в день своего 80-летия (4 апреля) исполнит партию Понтия Пилата в опере С.Слонимского "Мастер и Маргарита".

Участниками фестиваля станут ведущие дирижеры музыкальных театров России и ближнего зарубежья Артем Макаров, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист Республики Башкортостан, Андрей Лебедев, лауреат Российской Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска", дирижер Московского театра "Новая Опера" имени Е.В.Колобова, Павел Смелков, лауреат Российской Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска", главный дирижер Приморской сцены Государственного академического Мариинского театра во Владивостоке, Юрий Медяник, главный дирижер и художественный руководитель Тюменского филармонического оркестра.

Еще одним знаменательным событием Фестиваля станет премьера концертного исполнения оперы Дмитрия Шостаковича "Нос" (2 апреля). Над премьерой работают Павел Смелков - главный дирижер Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке и Ирина Соболева - заслуженная артистка России, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра.

Закрытие фестиваля 19 апреля ознаменуется премьерой одноактных опер Пуччини "Плащ", "Сестра Анжелика". Музыкальный руководитель и дирижер-поставщик Евгений Хохлов, режиссеры-постановщики - Мария Дашунина ("Плащ), Вероника Пустоварова ("Сестра Анжелика"). Впервые на самарской сцене прозвучат три оперы Джакомо Пуччини, объединенные самим композитором в триптих одноактных опер: "Плащ", "Сестра Анжелика" и "Джанни Скикки" (режиссер - постановщик, выпускница ГИТИСа Надежда Бахшиева). Этот проект является продолжением совместного проекта с ГИТИСом в рамках которого с большим успехом была представлена опера Кирилла Молчанова "Зори здесь тихие" в предыдущем сезоне.

Фестиваль "Наследие. Опера" объединит солистов ведущих театров России и Европы, включая Государственный академический Большой театр России, Государственный академический Мариинский театр, Московский театр "Новая Опера" имени Е.В.Колобова, Московский музыкальный театр "Геликон-опера", Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С.Пушкина, Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь, Оперный театр Рима, Государственный театр Майнингена (Германия) и другие.

Участники исполнят произведения таких композиторов, как Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини, Петр Чайковский, Дмитрий Шостакович, Сергей Слонимский и другие.

Программа Первого международного фестиваля оперного искусства "Наследие. Опера"

Открытие фестиваля

Пятница 27.03 I 18:30 I Большая сцена

Джузеппе Верди

"Аида"

Опера в 4 действиях, 7 картинах

Исполнители:

Солисты и артисты Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, а также Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича

Дирижер - Артем Макаров, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, народный артист Республики Башкортостан

Исполняется на итальянском языке с русскими супратитрами

Продолжительность 3 часа 20 мин

12+

Воскресенье 29.03 I 18:30 I Большая сцена

Петр Чайковский

"Евгений Онегин"

Опера в 3 действиях

Исполнители:

Татьяна - Екатерина Петрова, солистка Московского театра "Новая Опера" имени Е.В.Колобова

Онегин - Владислав Куприянов, приглашенный солист Государственного академического Мариинского театра

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича

Дирижер - лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Продолжительность 3 часа

12+

Четверг 02.04 I 18:30 I Большая сцена

Дмитрий Шостакович

"Нос" Премьера!

Концертное исполнение

К 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича

Исполнители:

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича

Дирижер - Павел Смелков, главный дирижер Приморской сцены Государственного академического Мариинского театра во Владивостоке

Продолжительность 1 час 45 минут

12+

Суббота 04.04 I 15:00 I Большая сцена

Сергей Слонимский

"Мастер и Маргарита"

Опера в 2 действиях

К 80-летию Сергея Лейферкуса

Исполнители:

Пилат - Сергей Лейферкус, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР

Левий Матвей - Михаил Губский, заслуженный артист России, солист Московского театра "Новая Опера" имени Е.В.Колобова

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича

Дирижер - лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Продолжительность 2 часа 50 мин

Спектакль - лауреат премии "Золотая Маска", специальная премия "Маэстро" год и премии "Онегин" в номинации "Событие. Традиции")

16+

Воскресенье 05.04 I 17:00. I Малая сцена

Сольный концерт Валерия Макарова "Под солнцем Италии"

Исполнители:

Солист - Валерий Макаров, солист Большого театра России и театра "Новая опера" им. Е.В.Колобова

Артисты оркестра Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича

12+

Вторник 07.04 I 19:00. I Малая сцена

Концерт немецкой вокальной лирики "Грезы любви"

Исполнители:

Солистка - Любовь Стучевская (Италия), звезда мировой оперной сцены

Артисты оркестра Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича

12+

Среда 08.04 I 18:30 I Большая сцена

Джоаккино Россини

"Севильский цирюльник"

Опера в 2 действиях

Исполнители:

Розина - Яна Дьякова, солистка Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина

Граф - Алексей Курсанов, солист Государственного театра Майнингена (Германия)

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича

Дирижер - Юрий Медяник, главный дирижер и художественный руководитель Тюменского филармонического оркестра

Исполняется на итальянском языке с русскими супратитрами

Продолжительность 3 часа 10 мин

12+

Суббота 11.04 I 17:00 I Большая сцена

Джузеппе Верди

"Бал-маскарад"

Опера в 3 действиях

Исполнители:

Амелия - Лидия Фридман, приглашенная солистка ведущих оперных театров Европы

Ричард - Сергей Абабкин, солист Московского музыкального театра "Геликон-опера"

Ренато - Владислав Сулимский, солист Государственного академического Мариинского театра

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича

Дирижер - лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Исполняется на итальянском языке с русскими супратитрами

Продолжительность 3 часа

16+

Закрытие фестиваля

Воскресенье 19.04 I 18:30 I Большая сцена

Джакомо Пуччини

"Триптих"

I отделение

"Плащ" Премьера!

Опера в 1 действии

II отделение

"Сестра Анжелика" Премьера!

Опера в 1 действии

III отделение

"Джанни Скикки"

Опера в 1 действии

Премьера в САТОБ: 25 ноября 2018

Исполнители:

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича

Дирижер - лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Исполняется на итальянском языке с русскими супратитрами

Продолжительность 3 часа

12+

В фестивале принимают участие солисты и артисты оперы, балета, симфонический оркестр Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича.

Театр оставляет за собой право вносить изменения в репертуар и состав действующих лиц.