В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля "Театральное Приволжье"

Два лучших театральных коллектива из Кинеля и Самары — детский и молодежный — будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля.

Самодеятельные артисты и режиссеры из Самарской области из года в год активно участвуют в этом фестивале, ежегодно пополняя копилку призовых мест. На очном региональном этапе в этом году свои работы представили 10 самодеятельных детских и молодежных коллективов региона.

Помимо подробного экспертного разбора и возможности увидеть, как работают самобытные самодеятельные коллективы ПФО, участники фестиваля много практикуются и смотрят, как работают другие.

На очном региональном этапе о себе уверенно заявили как старожилы фестиваля, так и новички. Жюри отмечает оригинальные режиссерские поиски в создании произведения, сценическую органику, удачные пластические решения, стремление к эксперименту.

Победителями регионального этапа Приволжье" в номинации "Лучший молодежный спектакль Самарской области" стал самарский коллектив "DragLAB — больше, чем театр".

"Театральное Приволжье" для нас как творческий локомотив, — поделился руководитель коллектива Семен Гуськов. — Мы принимаем в нем участие уже третий раз, но только в этом году стали лауреатами первой степени. Фестиваль здорово прокачивает мастерство, здесь ясно видишь, к чему можно стремиться".

Также "DragLAB — больше, чем театр" отметили за лучшее художественное оформление спектакля и лучшую мужскую роль. Решением жюри присудили и специальный диплом за лучшую мужскую роль второго плана.

В номинации "Лучший детский спектакль Самарской области" лидирует Народный ансамбль танца "Каприз" ДК Кинеля, (руководитель Артур Балан). Артисты впервые вышли на фестивальную сцену с хореографическим спектаклем "Между двух крыльев, легенда о чистом сердце", который безоговорочно покорил экспертов.

"Уровень исполнительского мастерства растет, это заметно, — подчеркнул Вадим Горбунов, член жюри регионального этапа фестиваля, доцент, заведующий кафедрой театральной режиссуры театрального факультета Самарского государственного института культуры. –Режиссеры тоже все чаще берутся за сложные темы, психологически тонкие, глубокие и работают в новых, небанальных, форматах. Идет творческий поиск и, видно невооруженным глазом, что этот процесс увлекает всех, кто находится на сцене".

Напомним, фестиваль проходит в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с 2019 года.