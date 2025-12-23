16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля "Театральное Приволжье" В СамАрте состоялась премьера спектакля "Звездный мальчик" по сказке Оскара Уайльда Театр "Шостакович Опера Балет" представил оперу "Мастер и Маргарита" на международном форуме в Минске Театр "Мастерская" поставил спектакль "Леди Макбет" В театре "Шостакович Опера Балет" состоялась премьера концертной программы "Штраус-бал"

Театр Культура

В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля "Театральное Приволжье"

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Два лучших театральных коллектива из Кинеля и Самары — детский и молодежный — будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля.

Фото: ГБУК "Агентство социокультурных технологий"

Самодеятельные артисты и режиссеры из Самарской области из года в год активно участвуют в этом фестивале, ежегодно пополняя копилку призовых мест. На очном региональном этапе в этом году свои работы представили 10 самодеятельных детских и молодежных коллективов региона.

Помимо подробного экспертного разбора и возможности увидеть, как работают самобытные самодеятельные коллективы ПФО, участники фестиваля много практикуются и смотрят, как работают другие.

На очном региональном этапе о себе уверенно заявили как старожилы фестиваля, так и новички. Жюри отмечает оригинальные режиссерские поиски в создании произведения, сценическую органику, удачные пластические решения, стремление к эксперименту.

Победителями регионального этапа Приволжье" в номинации "Лучший молодежный спектакль Самарской области" стал самарский коллектив "DragLAB — больше, чем театр".

"Театральное Приволжье" для нас как творческий локомотив, — поделился руководитель коллектива Семен Гуськов. — Мы принимаем в нем участие уже третий раз, но только в этом году стали лауреатами первой степени. Фестиваль здорово прокачивает мастерство, здесь ясно видишь, к чему можно стремиться".

Также "DragLAB — больше, чем театр" отметили за лучшее художественное оформление спектакля и лучшую мужскую роль. Решением жюри присудили и специальный диплом за лучшую мужскую роль второго плана.

В номинации "Лучший детский спектакль Самарской области" лидирует Народный ансамбль танца "Каприз" ДК Кинеля, (руководитель Артур Балан). Артисты впервые вышли на фестивальную сцену с хореографическим спектаклем "Между двух крыльев, легенда о чистом сердце", который безоговорочно покорил экспертов.

"Уровень исполнительского мастерства растет, это заметно, — подчеркнул Вадим Горбунов, член жюри регионального этапа фестиваля, доцент, заведующий кафедрой театральной режиссуры театрального факультета Самарского государственного института культуры. –Режиссеры тоже все чаще берутся за сложные темы, психологически тонкие, глубокие и работают в новых, небанальных, форматах. Идет творческий поиск и, видно невооруженным глазом, что этот процесс увлекает всех, кто находится на сцене".

Напомним, фестиваль проходит в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с 2019 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4