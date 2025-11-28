16+
Театр Культура

"Увидеть" спектакли самарского театра теперь смогут зрители с нарушениями зрения

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Драматический театр "Самарская площадь" получил 10 комплектов оборудования для сопровождения спектаклей аудиоописанием - подробным словесным сопровождением происходящего на сцене, предназначенным для зрителей с нарушениями зрения. Технику предоставил МегаФон в рамках программы "Особый взгляд", став цифровым партнером проекта.

Аудиоописание (тифлокомментирование) - это живое или записанное аудиоописание происходящего на сцене, экране или выставке, предназначенное для людей с нарушениями зрения. Оно помогает им "увидеть" действие через слова: описываются декорации, костюмы, мимика, жесты, смена обстановки и другие визуальные детали. Средства на его организацию театры получают благодаря грантовому конкурсу фонда "Искусство, наука и спорт".

В 2025 году победителями конкурса стали 19 театров, включая "Самарскую площадь". Помимо грантовых средств, учреждения получили от МегаФона специальные комплекты оборудования - смартфоны с предустановленным приложением "Особый взгляд", наушники и зарядные устройства. При этом зрители могут использовать и собственные устройства: приложение доступно для скачивания, а интернет-трафик для абонентов оператора внутри него бесплатный. Сегодня приложение "Особый взгляд" насчитывает более 10 тысяч пользователей, а количество театров, которые его используют, - более 80. Для абонентов МегаФона интернет‑трафик в нем бесплатный.

В "Самарской площади" уже адаптированы семь спектаклей с тифлокомментированием, включая последние премьеры "Нежные чувства" по шуткам А.Чехова и "История 9 "Б" по повести Б.Васильева "Завтра была война". Кроме того, гости с нарушениями зрения впервые смогли "увидеть" один из любимых зрителями спектаклей по пьесе Б.Брехта "Кавказский меловой круг", являющийся неоднократным лауреатом всероссийских конкурсов.

"Наш театр уже второй год участвует в грантовом конкурсе программы "Особый взгляд", в прошлом сезоне мы получили множество добрых отзывов о таких спектаклях. Ведь тифлокомментирование делает их восприятие более насыщенным и детализированным для слабовидящих зрителей. Спектакли с аудиоописанием пользуются высоким спросом: запись на их посещение особыми зрителями открывается заранее, и уже есть очередь из желающих. Это лучшее подтверждение востребованности и необходимости инклюзивного доступа к культурным событиям", - рассказала Анна Матвеева, директор театра "Самарская площадь".

"Самарцы стали чаще интересоваться театральными постановками: в октябре наши аналитики зафиксировали рост посещаемости сайтов театров на 35%. Приятно, что теперь к этой волне культурного интереса могут присоединиться и зрители с нарушениями зрения. Объединив усилия с программой "Особый взгляд", мы стремимся к тому, чтобы культурный досуг был в равной степени доступен каждому", - добавил Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.

Программа "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" активно развивает доступность культурных событий и площадок для людей с нарушением зрения. Благодаря грантам программы поддержку уже получили более чем 170 театров и 100 музеев по всей России.

