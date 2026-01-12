16+
Общество

Студенты СПО Самарской области поборются за Кубок России по интеллектуальным играм в Москве

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Студентов СПО Самарской области приглашают принять участие в престижном IV Кубке России по интеллектуальным играм, который состоится 4 апреля 2026 г. в Москве. Мероприятие станет ключевой битвой эрудитов среди учащейся молодежи страны.

Организаторами кубка выступают Московский центр интеллектуальных игр "Сириус" при поддержке Автономной некоммерческой организации "Центр развития интеллектуальных игр "РАИК".

Ключевыми целями кубка являются объединение интеллектуальной молодежи, развитие интереса к творческому мышлению и коллективной работе, популяризация интеллектуальных игр как престижного и увлекательного досуга, а также выявление интеллектуальных и творческих талантов современного молодого поколения.

Центральным событием станет масштабный турнир по "Интеллектуальному шоу "Ворошиловский стрелок" с отборочными этапами и финалом. Также в программе соревнований — борьба за награды в командном и парных форматах: "Спринте", "Миксе" и "МиксТе".

К участию приглашаются команды от четырех до шести человек в возрасте от 14 до 25 лет от учреждений СПО. Каждое образовательное учреждение может представить не более одной команды. 
Подробная информация о регламенте, правилах и подача заявок доступны на официальном сайте организатора.

