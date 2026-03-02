В Самаре изменится расписание движения 11 автобусных маршрутов

В Самаре вводятся временные корректировки в расписание для автобусов маршрутов №№ 1, 21, 22, 23, 30, 37, 38, 47, 52, 55 и 66. Они будут действовать со 2 по 6 марта, а также 10 марта в часы пик, сообщает горадминистрация.
Начало и окончание работы указанных маршрутов останется прежним.
В праздничные дни марта общественный транспорт будет курсировать по привычному расписанию – в режиме выходного дня.
