Общество

В Самарской области из роддома выписали первую тройню 2026 года

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Из Перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина выписали первую тройню в 2026 году, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в МАХ.

Глава региона поздравил семью Лагуновых: "Малышам желаю крепкого здоровья, новоиспеченным родителям — терпения и мудрости".

Максим, Марк и Станислав родились 12 февраля с разницей в одну минуту. Вес новорожденных составлял 2190, 2240, 2460 гр.

Сейчас все трое чувствуют себя хорошо.

