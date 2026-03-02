В Самарской области из роддома выписали первую тройню 2026 года

Из Перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина выписали первую тройню в 2026 году, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в МАХ.
Глава региона поздравил семью Лагуновых: "Малышам желаю крепкого здоровья, новоиспеченным родителям — терпения и мудрости".
Максим, Марк и Станислав родились 12 февраля с разницей в одну минуту. Вес новорожденных составлял 2190, 2240, 2460 гр.
Сейчас все трое чувствуют себя хорошо.
