В Самарской области из роддома выписали первую тройню 2026 года

Из Перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина выписали первую тройню в 2026 году, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в МАХ.