Общество

В пос. Прибрежный прошел Юнармейский бал "С любовью к России"

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пос. Прибрежный в Самаре прошел— второй областной Юнармейский бал "С любовью к России". Мероприятие, объединившее традиции русского танца и дух патриотизма, прошло на базе школы № 146.

Фото: Андрей Растегаев

Почетными гостями праздника стали люди, чья жизнь является примером мужества и служения родине. Среди присутствующих были участники программы "Школа героев" (реализуется по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской "Время героев") и члены Ассоциации ветеранов СВО: кавалер ордена Мужества Андрей Растегаев, помощник губернатора Самарской области Сергей Гайко, куратор по патриотическому воспитанию г. Самары Ринат Калимуллин. Также поддержать юнармейцев пришел начальник отдела пос. Прибрежный Красноглинского района Самары Сергей Калмыков, также выпускник "Школы героев", активный участник Ассоциации ветеранов СВО.

Юноши и девушки в парадной форме и бальных платьях кружились в вальсе, демонстрируя грацию и выучку.

По итогам мероприятия лучшие творческие коллективы и танцевальные пары были отмечены заслуженными наградами. Победители получили грамоты, медали и благодарственные письма, а все без исключения участники — памятные и вкусные подарки, которые сделали этот день еще более запоминающимся.

Кульминацией бала стала церемония награждения и выступление почетных гостей.
С напутственным словом к юнармейцам обратился Сергей Калмыков, пожелавший ребятам с честью нести звание юнармейцев — будущих защитников отечества.

Вручая награды победителям, Андрей Растегаев поделился теплыми воспоминаниями: "Глядя на вас, такое молодое и патриотичное поколение, я вспоминаю себя школьником, танцующим вальс. И, честно признаюсь, я вам немного завидую — в хорошем смысле этого слова. Вы сохраняете удивительные традиции".

Сергей Гайко от имени гостей поздравил всех собравшихся юнармейцев с Днем защитника Отечества, подчеркнув важность преемственности поколений.

Ринат Калимуллин выразил искреннюю благодарность организаторам бала за их неоценимый вклад в сохранение культурных традиций и обычаев нашей страны.

Переходящий кубок победителей Юнармейского бала в этом году остался в стенах школы № 146, что станет для команды отличным стимулом защищать звание лучших. В то же время это послужит вызовом для других команд области, которые в следующем году смогут побороться за кубок и увезти его в свою школу.

Завершился день общей памятной фотографией. Это событие еще раз подтвердило, что Самара не случайно выбрана столицей юнармейского движения в России в этом году. Бал "С любовью к России" стал воплощением лучших традиций нашего Отечества, где любовь к Родине звучит в ритме вальса.

