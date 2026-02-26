16+
Общество

В Общественной палате Самарской области награждены победители "Народного признания"

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 25 февраля, на площадке Общественной палаты Самарской области прошла церемония награждения специальными дипломами Общественного совета областной общественной акции "Народное признание-2025".

Областная общественная акция "Народное признание" — ежегодная народная премия, номинантов и победителей которой определяют сами жители Самарской области.

Претенденты прошли несколько этапов отбора — муниципальный, отборочный и финальный. В финальном этапе приняло участие 25 человек, которые были определены номинантами акции. Из 25 были определены лауреаты в пяти номинациях.

Член Общественного совета акции Павел Покровский рассказал, что конкурс "Народное признание" проводится с 2008 года и за это время акция стала уже действительно народной. "В 2025 году было подано более 600 заявок. Более 200 человек стали победителями муниципального этапа. Сегодня нужно говорить о наших героях, рассказывать о них детям, чтобы мотивировать их к активной позиции и формированию завтрашнего дня", — подчеркнул Покровский.

Основная церемония награждения прошла в День Самарской губернии в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Шостаковича.

По решению общественного совета было принято решение о награждении специальными дипломами 5 участников конкурса.

Специальные дипломы были вручены:

В номинации "Мы вместе" — директору ГАПОУ Самарской области "Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е. В. Золотухина" Владимиру Бодрову.

С 2022 г. Владимир Георгиевич организовал работу среди сотрудников и учащихся колледжа по сбору и отправке гуманитарной помощи в зону СВО, изготовлению технических средств и расходных материалов для нужд бойцов. Под руководством Владимира Георгиевича проведены разработка, изготовление и передача бойцам более 400 полевых печей, 300 штурмовых крюков-кошек, 25 тысяч скоб для блиндажей, многофункциональных носилок для транспортировки раненых и перевозки боеприпасов, более 2 тысяч окопных свечей и многого другого.

В номинации "Герои нашего времени" — Фуркату Одинаеву В настоящее время Фуркат Юлдашевич находится в зоне СВО. За проявленное мужество, высокий профессионализм, безупречную честность и преданность своему долгу удостоен многочисленных государственных наград и высоких знаков отличия. Награжден орденом Дружбы, двумя медалями "За отвагу", орденом Мужества, Георгиевскими крестами III и IV степеней. Своим личным примером он вдохновляет сослуживцев, а боевые успехи отряда стали образцом для других подразделений.

В номинации "Признание и уважение" — Сергею Дергалю, главному врачу Самарской городской клинической больницы № 8.

Вся трудовая деятельность Сергея Владимировича неразрывно связана со сферой здравоохранения. В 2022 и 2023 годах принимал участие в оказании гуманитарной и медицинской помощи жителям Снежного Донецкой народной республики в составе выездных бригад.

В номинации "Память и Слава" — Джамалу Машаралиеву, участнику программы "Школа героев", руководителю муниципального отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции г. о. Сызрань.

Джамал Машаралиев организовал для вернувшихся домой бойцов тренировки и спортивные соревнования по футболу, плаванию, мастер-классы по метанию ножей.

В номинации "Наследники Победы" — Екатерине Казаковой, участнице образцового коллектива "Мамина радость", школьного театра "Театральный калейдоскоп", театра мод "Каприз", военно-патриотического клуба имени Федора Ведяева.

