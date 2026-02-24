Сотрудники самарского Росреестра побывали на выставке в Музее им. М. В. Фрунзе

В День защитника Отечества члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки "1445-й Самарский полк", которая была презентована в Музее им. М. В. Фрунзе в Самаре. Экспозиция посвящена Самарскому мотострелковому полку, участвующему в специальной военной операции.

"Данное воинское подразделение начало свой боевой путь в ходе военных действий на Украине 22 декабря 2022 г., — рассказывает директор музея им. Фрунзе Андрей Гончаров. — Совершив марш и выйдя в район населенного пункта Новая Маячка в Херсонской области, он приступил к обороне левого берега реки Днепр в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. С 18 августа 2023 г. полк передислоцирован в Запорожскую область, где и сегодня продолжает выполнять боевые задачи".

История развивается по спирали: более 100 лет назад на территории Донбасса шли бои Гражданской войны. Здесь осенью 1920 г. пролегал боевой путь выдающегося советского полководца Михаила Фрунзе, когда он командовал Южным фронтом. Под его руководством красноармейцы отбили Донбасс и Крым от белогвардейцев, поддерживаемых странами Антанты. В 1941–1943 гг. в годы Великой Отечественной войны территория Донбасса вновь была атакована и стала ареной ожесточенных боев.

"Во все времена жители Донбасса и Крыма были с Россией и не склоняли свою голову перед врагом, — отмечает председатель Молодежного совета Самарской областной организации ОПРГУ и ОО РФ, сотрудник самарского Росреестра Сергей Гаршин. — И сегодня выставка, которую мы посетили, рассказывает о героических подвигах жителей Донбасса, которые отстаивают свое историческое право на жизнь в составе России. А наши вооруженные силы, и в частности, самарцы, верные своему воинскому долгу, помогают народу Донбасса защитить свою землю".