Общество

Осужденный певец Эдуард Шарлот выступил в колонии под Самарой

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Певец и блогер Эдуард Шарлот, отбывающий срок в колонии в Самарской области, собрал коллектив, который дал концерт в преддверии Дня защитника Отечества, сообщает ТАСС со ссылкой на отца певца Валерия Шарлота.

"Он мне звонил, у них был концерт по случаю 23 февраля. Он собрал творческий коллектив и перед руководством колонии дал небольшой концерт. Он руководитель этого проекта, работает в клубе, отвечает за клуб", — сказал он.

По словам отца осужденного, Эдуард находится в исправительной колонии № 10 в пос. Волжский Самарской области. Кроме организации работы клуба он отвечает за содержание территории колонии, в частности, убирает снег. Валерий Шарлот отметил, что у Эдуарда сейчас "самые комфортные условия за все время, что он в изоляции". По его словам, поощрений у осужденного пока не было, но не было и взысканий.

Он также уточнил, что поданная ранее кассационная жалоба на приговор возвращена. Позицию о том, подавать ли ее повторно после внесения исправлений, Шарлот еще не сформировал.

Напомним, ранее певец и блогер Шарлот был фигурантом пяти уголовных дел. Суд признал его виновным по двум статьям: ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") и ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). Молодого человека приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.

13 мая 2025 г. Эдуард Шарлот прибыл в КП-1. А в августе решением Центрального районного суда Тольятти его перевели в исправительную колонию общего режима на неотбытый срок. Тольяттинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях сообщала, что в колонии-поселении Шарлот нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности. В том числе его четыре раза отправляли в штрафной изолятор.

Апелляционные жалобы на решение тольяттинского суда о переводе подал сам певец и его защитник. Однако областной суд не стал менять решение нижестоящей инстанции.

