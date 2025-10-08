Эдуард Шарлот не смог оспорить свой перевод из колонии-поселения в ИК

Самарский областной суд не стал менять постановление суда первой инстанции о переводе Эдуарда Шарлота из колонии-поселения в ИК общего режима.
Напомним, ранее певец и блогер Шарлот был фигурантом пяти уголовных дел. Суд признал его виновным по двум статьям: ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") и ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). Молодого человека приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.
13 мая 2025 г. Эдуард Шарлот прибыл в КП-1. А в августе решением Центрального районного суда Тольятти его перевели в исправительную колонию общего режима на неотбытый срок. Тольяттинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях сообщала, что в колонии-поселении Шарлот нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности. В том числе его четыре раза отправляли в штрафной изолятор.
Апелляционные жалобы на решение тольяттинского суда о переводе подал сам певец и его защитник. Однако областной суд не стал менять решение нижестоящей инстанции.
