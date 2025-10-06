16+
Приговор за жестокое убийство 17-летней самарчанки не смогли оспорить в апелляционном суде В Самаре мужчина сжег машину нового мужа своей бывшей жены "Били трубами": осужденные за беспорядки в самарской колонии обратились в кассационный суд Бывший главврач Жигулевской ЦГБ получил срок за мошенничество ФСБ задержала жителя Чапаевска за публичное оправдание терроризма

Суды Происшествия

В Самаре мужчина сжег машину нового мужа своей бывшей жены

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Пироман" сначала поджег дверь семьи, а потом уничтожил машину. По словам потерпевших, он ранее звонил с угрозами.

Самарский облсуд рассмотрел жалобу Алексея Ф. на приговор суда первой инстанции. Как рассказывал служителям Фемиды владелец автомобиля, он купил машину давно, за 850 тыс. рублей. В день ЧП он прочитал в чате дома, что горит его авто. Он и соседи пытались бороться с огнем. Вызвали пожарных и полицию.

Очевидцы рассказали, что видели как машину поджигал мужчина. При попытке его задержать поджигатель ударил свидетеля ножом. Позже владелец сгоревшей машины узнал: уничтожил "ласточку" бывший супруг его жены, Алексей. Последний незадолго до ЧП звонил и угрожал. Ущерб от поджога потерпевший оценил как значительный, с учетом что его "вторая половинка" находится в декретном отпуске.

Женщина, кстати, рассказала суду, что экс-супруг однажды вообще поджег дверь их квартиры. А свидетели, лицезревшие горящее авто, поведали: Алексей кричал, якобы у него пытаются отобрать ребенка, а потом и вовсе полоснул подошедшего к нему мужчину лезвием по руке.

В итоге "пироман" признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба. Его приговорили к году и восьми месяцам колонии строгого режима. Под стражу поджигателя взяли в зале суда. Мужчина пытался обжаловать приговор, но облсуд признал вердикт законным и обоснованным.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

