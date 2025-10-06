В Самаре мужчина сжег машину нового мужа своей бывшей жены

"Пироман" сначала поджег дверь семьи, а потом уничтожил машину. По словам потерпевших, он ранее звонил с угрозами.
Самарский облсуд рассмотрел жалобу Алексея Ф. на приговор суда первой инстанции. Как рассказывал служителям Фемиды владелец автомобиля, он купил машину давно, за 850 тыс. рублей. В день ЧП он прочитал в чате дома, что горит его авто. Он и соседи пытались бороться с огнем. Вызвали пожарных и полицию.
Очевидцы рассказали, что видели как машину поджигал мужчина. При попытке его задержать поджигатель ударил свидетеля ножом. Позже владелец сгоревшей машины узнал: уничтожил "ласточку" бывший супруг его жены, Алексей. Последний незадолго до ЧП звонил и угрожал. Ущерб от поджога потерпевший оценил как значительный, с учетом что его "вторая половинка" находится в декретном отпуске.
Женщина, кстати, рассказала суду, что экс-супруг однажды вообще поджег дверь их квартиры. А свидетели, лицезревшие горящее авто, поведали: Алексей кричал, якобы у него пытаются отобрать ребенка, а потом и вовсе полоснул подошедшего к нему мужчину лезвием по руке.
В итоге "пироман" признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба. Его приговорили к году и восьми месяцам колонии строгого режима. Под стражу поджигателя взяли в зале суда. Мужчина пытался обжаловать приговор, но облсуд признал вердикт законным и обоснованным.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.