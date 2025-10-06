В Самаре мужчина сжег машину нового мужа своей бывшей жены

"Пироман" сначала поджег дверь семьи, а потом уничтожил машину. По словам потерпевших, он ранее звонил с угрозами.

Самарский облсуд рассмотрел жалобу Алексея Ф. на приговор суда первой инстанции. Как рассказывал служителям Фемиды владелец автомобиля, он купил машину давно, за 850 тыс. рублей. В день ЧП он прочитал в чате дома, что горит его авто. Он и соседи пытались бороться с огнем. Вызвали пожарных и полицию.

Очевидцы рассказали, что видели как машину поджигал мужчина. При попытке его задержать поджигатель ударил свидетеля ножом. Позже владелец сгоревшей машины узнал: уничтожил "ласточку" бывший супруг его жены, Алексей. Последний незадолго до ЧП звонил и угрожал. Ущерб от поджога потерпевший оценил как значительный, с учетом что его "вторая половинка" находится в декретном отпуске.

Женщина, кстати, рассказала суду, что экс-супруг однажды вообще поджег дверь их квартиры. А свидетели, лицезревшие горящее авто, поведали: Алексей кричал, якобы у него пытаются отобрать ребенка, а потом и вовсе полоснул подошедшего к нему мужчину лезвием по руке.

В итоге "пироман" признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба. Его приговорили к году и восьми месяцам колонии строгого режима. Под стражу поджигателя взяли в зале суда. Мужчина пытался обжаловать приговор, но облсуд признал вердикт законным и обоснованным.