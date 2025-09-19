Житель Самарской области с особой жестокостью убил 94-летнюю бабушку

Самарский областной суд вынес приговор Дмитрию Цаплину, которого обвиняли в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
2 апреля 2024 г. в доме № 14 по ул. Песочной в с. Рождествено пьяный мужчина поссорился со своей 94-летней бабушкой. Он избил пожилую женщину металлическим ковшом. В результате она скончалась на месте.
Суд приговорил Цаплина к 18 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года.
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.