Житель Самарской области с особой жестокостью убил 94-летнюю бабушку

Самарский областной суд вынес приговор Дмитрию Цаплину, которого обвиняли в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

2 апреля 2024 г. в доме № 14 по ул. Песочной в с. Рождествено пьяный мужчина поссорился со своей 94-летней бабушкой. Он избил пожилую женщину металлическим ковшом. В результате она скончалась на месте.

Суд приговорил Цаплина к 18 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года.