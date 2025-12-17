В Тольятти начали судить кадастрового инженера за подделку документов на мост АвтоВАЗа

В Автозаводском районном суде Тольятти начался процесс в отношении кадастрового инженера Юлии Рыжовой. По версии следствия, она "подправила" границы участка, что использовалось при продаже виадука АвтоВАЗа.

Согласно уже зачитанному в открытом заседании суда обвинительному заключению, Рыжову обвиняют по ч. 2 ст. 170.2 (внесение ложных сведений в техплан) и п. "б" ч. 4 ст. 327 (подделка документов) УК РФ. Как считают правоохранители, Рыжова в период времени с 01.07.2023 по 12.09.2023 (более точные дата и время следствием не установлены), оказывая услуги ООО "Антей", решила внести ложные сведения в документы.

Она изготовила сфальсифицированный официальный документ - технический паспорт № 5145 от 22.08.2003, якобы выданный муниципальным унитарным предприятием "Инвентаризатор". Согласно документу, основная характеристика - площадь сооружения "Виадук" - должна была составлять 7580, 4 кв. м., а площадь якобы имеющегося наземного конструктивного элемента сооружения должна быть существенно увеличена. При этом искажались данные о фактах, имеющие юридическое значение для подготовки техплана. При этом Рыжова знала, что настоящая площадь виадука была определена в 5 468, 5 кв. м. Дальше Рыжова изготовила схему и чертеж виадука с ложными данными. Как рассказывают в суде потерпевшие, площадь участка таким образом "захватила" другие участки. Но у участка, над которым работала Рыжова, таким образом появились заезды со стороны ул. Спортивная и со стороны набережной.

Далее, согласно обвинительному заключению, 12 сентября 2023 г. директор ООО "Антей" Юрий Пинегин обратился с заявлением № КУВД - 001/2023-40974395 об осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением местоположения сооружения, приложив документы, изготовленные Рыжовой, с внесенными ей ложными данными.

Как уже сообщали СМИ, в итоге в 2023 году АвтоВАЗ выставил виадук (или мост) на продажу за 4,3 млн рублей. Покупателем стало ООО "Антей". В деталях этой истории разбираются служители Фемиды.