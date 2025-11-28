Тольяттинец получил срок за соучастие в криминальной схеме по хищению денег у Ларисы Долиной

Балашихинский городской суд 28 ноября вынес приговор участникам мошеннической ОПГ, в которую входил 20-летний тольяттинец. Его обвиняли в соучастии в мошенничестве, от которого пострадала певица Лариса Долина.

Напомним, в середине августа 2025 г. стало известно, что народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников. Злоумышленники выманили у нее деньги, а также убедили продать элитную квартиру в центре Москвы стоимостью более 100 млн рублей. Полученные с продажи деньги было необходимо перевести на якобы безопасный счет. Позже суд постановил вернуть квартиру Долиной. А вот добросовестная покупательница недвижимости осталась и без квартиры, и без денег.

Тольяттинца Андрея Основу задержали 25 декабря. По версии следствия, он нашел в Интернете "подработку", после чего за 20 тыс. руб. оформил на свое имя банковскую карту и отдал ее "работодателям". Впоследствии на эту карту перечислили похищенные путем обмана 4,5 млн рублей. По указанию кураторов фигурант выехал в Пермский край, где обналичил 2,75 млн руб. и передал их третьим лицам.

Помимо Долиной, жертвами ОПГ мошенников стали глухонемая пенсионерка из Одинцово, которая лишилась 2,7 млн руб., и жительница Балашихи, у которой забрали 9,4 млн. Еще одна женщина из того же города чуть не отдала злоумышленникам 4,5 млн руб., но вовремя заметила обман.

Суд приговорил Андрея Основу к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей.