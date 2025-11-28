16+
Тольяттинец получил срок за соучастие в криминальной схеме по хищению денег у Ларисы Долиной В Новокуйбышевске будут судить пару, которая похитила, а затем задушила женщину Спасателю, переехавшему насмерть человека, оставили в силе принудительные работы Осужденным за взятки руководительницам бюро МСЭ не удалось оспорить приговор РКЦ "Прогресс" выиграл почти 20 млн руб. в суде у "владельца белого рояля" и подельников

Суды Происшествия

Тольяттинец получил срок за соучастие в криминальной схеме по хищению денег у Ларисы Долиной

МОСКВА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Балашихинский городской суд 28 ноября вынес приговор участникам мошеннической ОПГ, в которую входил 20-летний тольяттинец. Его обвиняли в соучастии в мошенничестве, от которого пострадала певица Лариса Долина.

Напомним, в середине августа 2025 г. стало известно, что народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников. Злоумышленники выманили у нее деньги, а также убедили продать элитную квартиру в центре Москвы стоимостью более 100 млн рублей. Полученные с продажи деньги было необходимо перевести на якобы безопасный счет. Позже суд постановил вернуть квартиру Долиной. А вот добросовестная покупательница недвижимости осталась и без квартиры, и без денег.

Тольяттинца Андрея Основу задержали 25 декабря. По версии следствия, он нашел в Интернете "подработку", после чего за 20 тыс. руб. оформил на свое имя банковскую карту и отдал ее "работодателям". Впоследствии на эту карту перечислили похищенные путем обмана 4,5 млн рублей. По указанию кураторов фигурант выехал в Пермский край, где обналичил 2,75 млн руб. и передал их третьим лицам.

Помимо Долиной, жертвами ОПГ мошенников стали глухонемая пенсионерка из Одинцово, которая лишилась 2,7 млн руб., и жительница Балашихи, у которой забрали 9,4 млн. Еще одна женщина из того же города чуть не отдала злоумышленникам 4,5 млн руб., но вовремя заметила обман.

Суд приговорил Андрея Основу к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей.

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

