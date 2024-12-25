Московские оперативники задержали в Тольятти соучастника криминальной схемы по хищению денег у известной певицы

В среду, 25 декабря, стало известно, что сотрудниками Управления уголовного розыска столичного Главка совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве в Тольятти задержан 20-летний местный житель, который подозревается в соучастии в мошеннической схеме по хищению денег у известной певицы, сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.
"По имеющимся данным, задержанный нашел в сети Интернет "подработку", после чего за 20 тыс. руб. злоумышленник оформил на свое имя банковскую карту с расчетным счетом в одном из банков и отдал ее своим так называемым "работодателям". Впоследствии на данную карту были перечислены похищенные путем обмана 4,5 млн рублей. Фигурант, по указанию своих кураторов, выехал в Пермский край, где обналичил 2,75 млн руб. и передал их третьим лицам.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Тольятти задержали подозреваемого — 20-летнего местного жителя.
Следователем СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения", — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Максимальное наказание, предусмотренное инкриминируемой частью данной статьи УК РФ, — лишение свободы на срок до 10 лет.
Полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также выявление и задержание его сообщников и организаторов.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?