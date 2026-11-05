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Преступления Происшествия

Неосторожный охотник из Самарской области подстрелил друга

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кошкинском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело неосторожного охотника. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В апреле 2026 г. 66-летний мужчина со знакомым отправился на охоту в местное охотхозяйство. Они разошлись примерно на 15 шагов и начали подготавливать себе охотничьи места. Обвиняемый повесил снаряженное дробью ружье на ветку дерева. Позже, возвращаясь к дереву, он поскользнулся и, падая, задел ружье. В результате оно выстрелило в сторону приятеля. Пострадавший получил тяжкие травмы.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").

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Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю

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а вы не в курсе всего этого?

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Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

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По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

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Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

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