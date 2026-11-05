Неосторожный охотник из Самарской области подстрелил друга

В Кошкинском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело неосторожного охотника. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В апреле 2026 г. 66-летний мужчина со знакомым отправился на охоту в местное охотхозяйство. Они разошлись примерно на 15 шагов и начали подготавливать себе охотничьи места. Обвиняемый повесил снаряженное дробью ружье на ветку дерева. Позже, возвращаясь к дереву, он поскользнулся и, падая, задел ружье. В результате оно выстрелило в сторону приятеля. Пострадавший получил тяжкие травмы.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").