Неосторожный охотник из Самарской области подстрелил друга

В Кошкинском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело неосторожного охотника. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В апреле 2026 г. 66-летний мужчина со знакомым отправился на охоту в местное охотхозяйство. Они разошлись примерно на 15 шагов и начали подготавливать себе охотничьи места. Обвиняемый повесил снаряженное дробью ружье на ветку дерева. Позже, возвращаясь к дереву, он поскользнулся и, падая, задел ружье. В результате оно выстрелило в сторону приятеля. Пострадавший получил тяжкие травмы.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут