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Преступления Происшествия

В Жигулевске пьяного велосипедиста приговорили к исправительным работам и конфисковали его транспорт

ЖИГУЛЕВСК. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В июле полиция Жигулевска обратила внимание на 39-летнего местного жителя, который, управляя электровелосипедом Syanchu, петлял по дороге. Его остановили и заметили резкий запах алкоголя, а также неустойчивость позы. При этом от медосвидетельствования он отказался.

"При проверке по автоматизированным системам учета полицейские установили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Суд назначил ему штраф и лишил права управления транспортными средствами, однако водитель не оплатил штраф и не сдал водительское удостоверение", — отмечается в сообщении.

Мужчина пояснил, что во время застолья решил съездить за алкоголем на электровелосипеде.

 На него возбудили уголовное дело, а Жигулевский городской суд вынес приговор: 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на полтора года. Кроме того, у мужчина конфисковали электровелосипед Syanchu.

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