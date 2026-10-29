В Жигулевске пьяного велосипедиста приговорили к исправительным работам и конфисковали его транспорт

В июле полиция Жигулевска обратила внимание на 39-летнего местного жителя, который, управляя электровелосипедом Syanchu, петлял по дороге. Его остановили и заметили резкий запах алкоголя, а также неустойчивость позы. При этом от медосвидетельствования он отказался.
"При проверке по автоматизированным системам учета полицейские установили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Суд назначил ему штраф и лишил права управления транспортными средствами, однако водитель не оплатил штраф и не сдал водительское удостоверение", — отмечается в сообщении.
Мужчина пояснил, что во время застолья решил съездить за алкоголем на электровелосипеде.
На него возбудили уголовное дело, а Жигулевский городской суд вынес приговор: 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на полтора года. Кроме того, у мужчина конфисковали электровелосипед Syanchu.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут