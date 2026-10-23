Неудачливый воришка коньяка из Ставропольского района угодил в уголовное дело

В сентябре в полицию Ставропольского района обратился представитель сетевого магазина: сотрудник службы безопасности задержал посетителя, похитившего алкоголь с прилавка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Подозрительный покупатель долго рассматривал стеллажи с алкоголем, а затем, думая, что его никто не видит, схватил бутылку и, проигнорировав обращение кассира, попытался улизнуть без оплаты.
Далеко уйти коньячному воришке не удалось — его задержали и удерживали в магазине до приезда правоохранителей сотрудники службы безопасности.
Подозреваемым оказался ранее судимый за имущественные преступления 47-летний местный житель. На него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут