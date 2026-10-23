Неудачливый воришка коньяка из Ставропольского района угодил в уголовное дело

В сентябре в полицию Ставропольского района обратился представитель сетевого магазина: сотрудник службы безопасности задержал посетителя, похитившего алкоголь с прилавка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Подозрительный покупатель долго рассматривал стеллажи с алкоголем, а затем, думая, что его никто не видит, схватил бутылку и, проигнорировав обращение кассира, попытался улизнуть без оплаты.

Далеко уйти коньячному воришке не удалось — его задержали и удерживали в магазине до приезда правоохранителей сотрудники службы безопасности.

Подозреваемым оказался ранее судимый за имущественные преступления 47-летний местный житель. На него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.