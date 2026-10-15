19‑летний тольяттинец вместо дохода в 10 тысяч получил штраф в 400 тысяч

Молодой парень оштрафован на 400 тыс. рублей за участие в схеме с банковскими картами, сообщает региональная прокуратура.
Фигурант согласился за 10 тыс. руб. передавать мошенникам платежные инструменты. Для этого купил у несовершеннолетних знакомых их карты (за 4 тыс. руб. каждая) и передал данные третьему лицу. Карты использовали для незаконных операций.
Суд назначил штраф в 400 тыс. руб., а также обратил в доход государства преступный доход и мобильный телефон осужденного.
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а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц