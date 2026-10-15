19‑летний тольяттинец вместо дохода в 10 тысяч получил штраф в 400 тысяч

Молодой парень оштрафован на 400 тыс. рублей за участие в схеме с банковскими картами, сообщает региональная прокуратура.

Фигурант согласился за 10 тыс. руб. передавать мошенникам платежные инструменты. Для этого купил у несовершеннолетних знакомых их карты (за 4 тыс. руб. каждая) и передал данные третьему лицу. Карты использовали для незаконных операций.

Суд назначил штраф в 400 тыс. руб., а также обратил в доход государства преступный доход и мобильный телефон осужденного.