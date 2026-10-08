У самарской пенсионерки мошенники выманили 700 тыс. рублей

В Самаре 67-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников, лишившись 700000 рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленники позвонили пенсионерке, представившись сотрудниками правоохранительных органов, и заявили, что от ее имени якобы осуществляются переводы на финансирование ВСУ. Чтобы избежать уголовной ответственности, женщину убедили в необходимости "защитить" свои средства.

Следуя инструкциям аферистов, потерпевшая передала всю имеющуюся у нее наличность курьеру после чего, мошенники перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.