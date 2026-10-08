Экс-начальницу отделения почты из Тольятти обвиняют в хищении денег

В Тольятти прокуратура утвердила обвинение бывшей начальнице отделения почтовой связи, которую подозревают в хищении вверенного ей имущества.

По версии следствия, с мая 2025 г. по август 2026 г. женщина изъяла из сейфа 83 тыс. руб. и распорядилась ими по своему усмотрению.

Во время предварительного расследования тольяттинка полностью возместила ущерб. Уголовное дело направили в Центральный районный суд Тольятти.